OL Lyonnes : premier entraînement ouvert au public

Ce vendredi 31 juillet, ils auront l'occasion de retrouver leur équipe à l'occasion du premier entraînement de la saison ouvert au public.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures au Groupama OL Training Center, où les fans pourront assister aux premiers exercices de la formation dirigée par Jonatan Giráldez. Une reprise qui marquera le véritable lancement de la préparation estivale devant les supporters lyonnais.

Cette séance sera notamment l'occasion de découvrir les nouvelles recrues sous leurs nouvelles couleurs, mais aussi de revoir plusieurs cadres de l'effectif.

Une matinée qui devrait attirer de nombreux curieux, impatients d'observer les premiers automatismes d'un groupe qui ambitionne de retrouver les sommets en France comme en Europe.