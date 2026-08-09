OL : Zachary Athekame arrive en prêt de l’AC Milan pour renforcer le côté droit

L’OL tient son nouveau latéral droit. À la veille du match retour contre le Sparta Prague au troisième tour préliminaire de Ligue des champions, le club lyonnais est sur le point d’enregistrer l’arrivée de Zachary Athekame.

Selon RMC Sport, un accord a été trouvé avec l’AC Milan pour un prêt d’une saison. Aucune option d’achat ne sera incluse dans l’opération.

Une formule parfaitement adaptée aux contraintes financières actuelles de l’OL, qui souhaite continuer à renforcer son effectif sans engager d’importantes indemnités de transfert.

Lyon a devancé la concurrence

Le recrutement du Suisse était devenu une priorité pour les dirigeants lyonnais, qui cherchaient une nouvelle solution à droite de la défense.

Plusieurs clubs étaient également intéressés, mais Zachary Athekame aurait été séduit par le projet présenté par l’OL.

Son arrivée pourrait aussi accompagner un prochain départ d’Ainsley Maitland-Niles, dont l’avenir à Lyon reste incertain.

Formé en Suisse, Zachary Athekame avait rejoint l’AC Milan en août 2025. Pour sa première saison italienne, le défenseur de 21 ans a disputé 27 rencontres de Serie A, principalement en entrant en jeu, avec deux buts et deux passes décisives.

Ses performances lui ont également permis de connaître une première convocation avec la sélection suisse quelques mois après son arrivée à Milan.