Bruno Guimaraes enfin à Arsenal : le chèque pour l'OL posté !

Ce fut l'un des feuilletons de l'été. Depuis le début du mercato, Arsenal avait fait de Bruno Guimaraes sa priorité absolue pour renforcer son milieu de terrain.

Ce samedi, les Gunners ont annoncé le transfert du Brésilien pour un montant non dévoilé mais qui devrait se situer autour des 85 millions d'euros.

A force of nature.



Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

Une belle somme qui ne partira pas intégralement dans les caisses de Newcastle, obligé d'en reverser une partie à l'OL.

Pour rappel, les dirigeants lyonnais avaient, lors du départ de Bruno Guimaraes en 2022, inclus une clause promettant 20% de la future plus-value sur un départ du joueur.

L'OL devrait donc recevoir ces prochains jours un virement très attendu d'un peu moins de 10 millions d'euros. Une somme qui permettra soit d'éviter de vendre à tout prix un membre de l'effectif de Paulo Fonseca, ou même de se montrer plus offensif sur le marché des transferts à l'approche du début de saison de Ligue 1.