Passée la déception de la non qualification en Ligue des Champions, les Lyonnais vont devoir rapidement se tourner vers la compétition européenne dont la première journée est fixée les 16 et 17 septembre.

Et les hommes de Paulo Fonseca retrouveront leur ancien coéquipier, Afonso Moreira, puisque le tirage au sort leur a réservé un match face au Bayer Leverkusen au Groupama Stadium.

Les autres matchs à domicile se joueront face à l'Union Saint-Gilloise et face au Crystal Palace de Pierre Sage, et contre les Norvégiens de Lillstrom.

Concernant les rencontres à l'extérieur, l'OL se déplacera à la Real Sociedad, à Anderlecht. Ils défieront également les Polonais de Jagiellonia et les Allemands de Hoffenheim.