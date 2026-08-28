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Des retrouvailles avec Afonso Moreira et Pierre Sage : le menu de l'OL en Ligue Europa

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Des retrouvailles avec Afonso Moreira et Pierre Sage : le menu de l'OL en Ligue Europa

Le tirage au sort de Ligue Europa s'est déroulé ce vendredi à la mi-journée au Grimaldi Forum de Monaco.

Passée la déception de la non qualification en Ligue des Champions, les Lyonnais vont devoir rapidement se tourner vers la compétition européenne dont la première journée est fixée les 16 et 17 septembre.

Et les hommes de Paulo Fonseca retrouveront leur ancien coéquipier, Afonso Moreira, puisque le tirage au sort leur a réservé un match face au Bayer Leverkusen au Groupama Stadium. 

Les autres matchs à domicile se joueront face à l'Union Saint-Gilloise et face au Crystal Palace de Pierre Sage, et contre les Norvégiens de Lillstrom. 

Concernant les rencontres à l'extérieur, l'OL se déplacera à la Real Sociedad, à Anderlecht. Ils défieront également les Polonais de Jagiellonia et les Allemands de Hoffenheim. 

Tags :

Ligue Europa

tirage au sort

2 commentaires
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lyon avec Zemmour le 28/08/2026 à 14:49

Ya rien de relevé ce sont des clubs de seconde zone. Le club est tombé tellement bas que les clubs turcs sont considérés comme des ogres. C'est vraiment la déconfiture chaque année. Cette coupe la devrait servir a faire tourner pour valoriser les remplcants et garder lequipe a pour arriver 2 ou 3 eme.

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Chris25 le 28/08/2026 à 14:15

Avec Fonseca et ce tirage, une élimination rapide se profile...

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