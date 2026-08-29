OL-Le Havre : après la désillusion européenne, Lyon doit déjà rebondir

Quelques jours après la désillusion européenne face au Fenerbahçe, l’Olympique lyonnais doit rapidement se replonger dans le championnat. Ce samedi à 20h45, les hommes de Paulo Fonseca accueillent Le Havre au Groupama Stadium avec l’objectif de poursuivre leur bon début en Ligue 1. Pour y parvenir, l’entraîneur portugais compte apporter de la fraîcheur à son onze de départ.

Mercredi soir, l’OL a vu son rêve de retrouver la Ligue des champions prendre fin face au Fenerbahçe. Mais avec un nouveau rendez-vous, les Lyonnais n’ont pas vraiment le temps de ressasser leur élimination. "C’est clair que nous avons tous été déçus par cette défaite. On voulait absolument gagner ce match, mais le championnat nous attend et il est très important pour nous, tout comme l’Europa League", reconnaît Zachary Athekame.

Le défenseur insiste désormais sur la nécessité de rapidement basculer vers la suite : "Quand on perd ce genre de rencontre, on est forcément déçus, mais nous sommes des professionnels. C’est important de tourner la page et de se concentrer sur le championnat".

Au-delà de l’aspect mental, l’enchaînement des rencontres pose également la question de la récupération physique. La rencontre face à Fenerbahçe ayant laissé des traces, Paulo Fonseca a déjà annoncé qu’il ferait tourner son équipe samedi soir. "Il y aura des changements dans le onze de départ. Nous avons besoin d’en faire. Le match de mercredi a été très intense et nous devons apporter de la fraîcheur", a expliqué le technicien.

Malgré la fatigue et la déception européenne, pas question pour l’OL de prendre son prochain adversaire à la légère. Paulo Fonseca s'est montré particulièrement élogieux au moment d’évoquer la formation havraise et son dernier match face à Monaco, malgré la défaite..

"Je suis impressionné par l’intensité et les capacités physiques de cette équipe du Havre. Ils ont réalisé un match incroyable face à Monaco", prévient l’entraîneur lyonnais. "Ce sera un match très difficile contre une équipe très intense et très physique".

Face au Havre, l’objectif sera clair, tourner définitivement la page de mercredi par une victoire devant son public.