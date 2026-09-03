Après OL-Fenerbahçe, l’UEFA lance une procédure contre Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood

Les conséquences d’OL-Fenerbahçe se poursuivent. Depuis ce jeudi, Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood, font désormais l’objet d’une procédure disciplinaire de l’UEFA, comme l’a annoncé le Fenerbahçe.

"Une procédure disciplinaire a été engagée par l'UEFA à l'encontre de nos joueurs Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood ainsi que de notre club", a indiqué le club turc dans son communiqué.

Cette procédure intervient après les incidents ayant suivi la victoire du Fenerbahçe (2-1) au Groupama Stadium. Mattéo Guendouzi avait notamment adressé un doigt d’honneur en direction des supporters lyonnais lors de l'échauffement et participé à un chambrage ayant précédé un débordement. Mason Greenwood s’était également joint aux provocations face aux tribunes.

Fenerbahçe compte désormais faire valoir sa version des faits auprès de l’instance européenne. "Notre club présentera les moyens de défense nécessaires devant les instances compétentes de l'UEFA afin de protéger les droits et les intérêts de nos joueurs et de Fenerbahçe dans le cadre de cette procédure", a poursuivi le club.

La formation turque précise également que "les informations, documents et moyens de défense nécessaires relatifs à cette procédure seront transmis à l’UEFA", assurant suivre "de près l’évolution de la situation".

Mattéo Guendouzi avait déjà réagi au lendemain de la rencontre, expliquant avoir été pris à partie verbalement par une partie du public lyonnais. "Ils ont insulté ma mère, ma famille, mes enfants", avait-il déclaré, tout en assurant n’avoir "rien fait de mal".

Il reste désormais à connaître les décisions de l’UEFA et les éventuelles sanctions visant les deux joueurs et Fenerbahçe.