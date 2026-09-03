OL : l’application mobile désormais obligatoire pour présenter son abonnement ou son billet de match 

A partir du 17 septembre prochain, l'OL a décidé de rendre obligatoire l'application mobile pour présenter son abonnement ou son billet de match.

Le club présente ce dispositif comme "une nouvelle solution garantissant une gestion des billets plus efficace et sécurisée" et une façon de lutter contre les reventes de faux billets.

"L’application mobile Groupama Stadium via son wallet privatif sera la seule et unique manière d'accéder à son abonnement ou son billet pour entrer dans le stade, à partir du 17 septembre 2026, pour les matchs à domicile de Ligue 1, de Coupe d'Europe et de Coupe de France", explique l'OL.

Si cette solution sera à terme l’unique moyen d’entrer au stade au cours de la saison à venir, elle sera déployée de façon progressive, tribune par tribune. Les kops ne sont pas concernés et les supporters seront informés par mail lorsque leur tribune sera concernée.

A noter que les supporters ayant les billets de leurs enfants ou de leur accompagnant PSH / PMR rattachés sur leur compte pourront présenter plusieurs billets sur leur application. Le billet sera à présenter au stade sous forme d’un QR Code dynamique généré automatiquement par l’application.