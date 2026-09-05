OL : Karim Benzema était prêt à revenir gratuitement cet été, pourquoi le retour a été bloqué

Le retour de Karim Benzema à Lyon n’était pas qu’un fantasme de supporters. Les dirigeants de l’OL ont étudié cette possibilité durant l’été et l’ancien attaquant du Real Madrid s’était montré très enthousiaste à l’idée de boucler la boucle dans son club formateur selon L'Equipe.

À 38 ans, le Français était même disposé à évoluer une saison sous le maillot lyonnais sans être rémunéré.

Un premier obstacle existait alors : Benzema était encore sous contrat avec Al-Hilal. Cette difficulté a depuis disparu puisque l’attaquant a résilié sa dernière année de contrat d’un commun accord avec le club saoudien, qui lui a versé l’intégralité de la somme prévue.

Un engagement jusqu’en 2030 qui bloque son retour en Europe

Sa liberté sportive ne signifie toutefois pas qu’il peut signer où il le souhaite. Karim Benzema reste lié jusqu’en 2030 à la Ligue saoudienne par un contrat d’ambassadeur.

Dans ce cadre, le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite impose aux stars concernées de ne pas évoluer dans un autre championnat que la Saudi Pro League. Obtenir une exception pour permettre à KB9 de rejoindre la Ligue 1 se serait révélé extrêmement compliqué.

Cette situation compromet fortement un retour à l’OL et renforce désormais l’hypothèse d’une retraite sportive pour le Ballon d'Or 2022.