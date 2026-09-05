OL Lyonnes démarre fort avec un carton 7-1 à Fleury

Il n’a fallu que trois minutes aux Lyonnaises pour lancer leur saison d’Arkema Première Ligue. Sur un corner de Jule Brand, Tarciane a placé une tête victorieuse pour ouvrir le score.

Fleury a brièvement répondu par Shana Chossenotte à la 9e minute, mais l’égalité n’a tenu que deux minutes.

Melchie Dumornay, servie par Damaris Egurrola, a rapidement redonné l’avantage aux joueuses de l’OL.

À partir de là, les Lyonnaises ont pris le large. Un centre de Vicki Becho a poussé Lena Goetsch à marquer contre son camp à la 28e minute, avant que Becho ne porte elle-même le score à 4-1 trois minutes plus tard.

Dumornay déjà en grande forme

La fin de première période a définitivement assommé Fleury. Dumornay a inscrit son deuxième but d’une frappe puissante à la 41e minute, puis complété son triplé dans le temps additionnel sur une passe de Jule Brand.

OL Lyonnes menait ainsi 6-1 dès la pause.

La formation lyonnaise a finalement porté le score à 7-1 et commence donc sa défense du titre par une démonstration offensive. Dumornay, remplacée à la 63e minute par Ada Hegerberg, signe déjà un triplé pour son premier match de championnat de la saison.