Une recrue de l’OL affole les compteurs et signe trois records contre Auxerre

L’OL a retrouvé le sourire vendredi au Groupama Stadium en prenant le dessus sur l’AJ Auxerre en Ligue 1. Un succès précieux pour les Lyonnais, porté notamment par l’énorme débauche d’énergie de Mads Bidstrup.

Aligné d’entrée par Paulo Fonseca, le milieu danois de 25 ans a livré une prestation physique de premier plan.

Selon les données publiées par le compte X Data OL, l’ancien joueur de Salzbourg avait parcouru 10,1 kilomètres au moment de sa sortie, soit la plus grande distance de la rencontre à cet instant.

Et ce n’est pas tout : avec 80 courses à haute intensité et huit duels remportés, Bidstrup s’est offert deux nouveaux records dans cette rencontre.

Mads Bidstrup a couru 10.1 km, record du match à sa sortie. 80 courses à haute intensité, record également du match à sa sortie.

8 duels remportés, même constat.



Physique.#OLAJA — Data OL (@OL_Data) September 4, 2026

Trois références au total, distance parcourue comprise, alors que le Danois a quitté la pelouse dès la 76e minute.

Une performance qui tombe à point nommé pour l’OL avant une séquence plus relevée. Les Gones se déplaceront la semaine prochaine sur le terrain du Paris FC en championnat, avant d’enchaîner avec un voyage à Anderlecht en Ligue Europa.