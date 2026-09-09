OL : 192 millions d’euros, le CIES dévoile le coût de l’effectif actuel

Dans sa 552e Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’est intéressé aux dépenses réalisées par les clubs du monde entier sur le marché des transferts. Pour établir son premier classement, le CIES additionne les indemnités de transfert, bonus compris, dépensées pour recruter les joueurs qui composent actuellement chaque effectif.

À l’échelle mondiale, Liverpool occupe désormais la première place avec 1,226 milliard d’euros investi. Du côté de l’Olympique Lyonnais, l’effectif actuel a coûté 192 millions d’euros en indemnités de transfert. Un montant qui permet au club rhodanien de gagner deux places au classement. L’OL se positionne ainsi comme le cinquième club français dans cette hiérarchie, derrière notamment le Stade Rennais mais devant l’Olympique de Marseille et le PSG en première place avec 915 millions d’euros. À l’échelle mondiale, Lyon occupe la 58e place.

L’étude du CIES s’intéresse également aux balances financières sur le marché des transferts, c’est-à-dire à la différence entre les recettes générées par les départs et les dépenses consacrées aux arrivées. Sur la seule année 2026, l’Olympique Lyonnais affiche un bilan positif de 78 millions d’euros. Une performance qui lui permet de gagner neuf positions dans ce classement mondial.

Cette tendance s’inscrit également sur une période plus longue. Entre 2022 et 2026, l’OL a dépensé 431 millions d’euros sur le marché des transferts. Sur cette même période, le club présente un bilan net positif de 122 millions d’euros et a augmenté de 9 places.

Des chiffres qui illustrent l’évolution de la politique lyonnaise sur le marché des transferts. Après plusieurs périodes particulièrement mouvementées, l’OL est parvenu à générer davantage de recettes grâce à ses ventes, tout en réduisant progressivement le coût de constitution de son effectif.