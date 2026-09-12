"Leur attaque est dangereuse" : l’OL en mission face au PFC

L’OL s’apprête à passer un nouveau test dans ce début de championnat. Après Auxerre, les Lyonnais prennent la direction de la capitale pour affronter un Paris FC au stade Jean Bouin qui vient de frapper un grand coup en s’imposant 3-2 à Marseille. Une performance qui n’a pas échappé à Paulo Fonseca. Le Portugais a toutefois refusé de donner à cette rencontre une importance particulière par rapport aux autres journées de Ligue 1 : "Ce sera un match contre une équipe difficile, mais je pense que tous les matchs du championnat le sont. Nous savons que cet adversaire doit bien se préparer et qu’il a une façon de jouer différente, avec des individualités qualitatives".

Le succès parisien au Vélodrome a surtout permis au staff lyonnais d’observer les principales forces de son futur adversaire : "La victoire contre Marseille était correcte vis-à-vis de la manière de jouer du Paris FC. Les intentions du coach sont les mêmes que quand il était au RC Strasbourg, il joue beaucoup sur les contre-attaques. Il a l’intention d’avoir le ballon".

Cette capacité à alterner entre possession et transitions rapides représente l’un des principaux dangers identifiés par l’OL : "L’objectif du Paris FC sera le même que contre Nice et Marseille. Ils étaient très efficaces sur les contre-attaques. Le Paris FC a une stabilité quand ils sont en bloc défensivement et sait attendre le moment pour récupérer et attaquer".

Parmi les individualités parisiennes, Lassine Sinayoko pourrait naturellement attirer l’attention de la défense lyonnaise. Mais Paulo Fonseca ne souhaite pas concentrer son dispositif sur un seul joueur : "C’est un grand joueur, mais nous préparons le match en fonction de l’équipe au global. Leur attaque est dangereuse et notre stratégie sera de bien défendre. Nous devons nous méfier de tous les joueurs".

"Je pense que ce sera un match où les deux équipes voudront le ballon et l’initiative. L’objectif du Paris FC sera le même que contre Nice et Marseille. Ils étaient très efficaces sur les contre-attaques. Le Paris FC a une stabilité quand ils sont en bloc défensivement et sait attendre le moment pour récupérer et attaquer. Nous sommes pareil, donc je m’attends à un jeu tactique", a continué le coach.

Et la méfiance de Paulo Fonseca ne concerne pas uniquement le rendez-vous de samedi. L’entraîneur lyonnais considère le Paris FC comme une équipe capable de s’installer durablement dans le haut du classement cette saison.

"Je n’ai pas de doute, ils seront en haut du tableau. L’avantage pour eux est qu’ils n’ont pas d’échéances européennes".

Une raison supplémentaire de prendre au sérieux ce déplacement. Face à un Paris FC porté par son succès à Marseille, l’OL devra trouver le juste équilibre entre sa volonté d’imposer son jeu et la nécessité de maîtriser les transitions adverses.