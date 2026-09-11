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Paris FC - OL : les supporters lyonnais finalement autorisés, mais en nombre limité

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Paris FC - OL : les supporters lyonnais finalement autorisés, mais en nombre limité
Paris FC - OL : les supporters lyonnais finalement autorisés, mais en nombre limité - Lyon Foot

Nouveau rebondissement à la veille de Paris FC - OL. Alors que le ministère de l’Intérieur envisageait encore jeudi d’interdire le déplacement des supporters lyonnais, ces derniers pourront finalement prendre place dans le parcage visiteurs de Jean-Bouin ce samedi soir à 20 h 45.

Le dispositif restera toutefois très encadré. 306 supporters de l’OL seront autorisés à faire le déplacement, avec seulement cinq cars pouvant rejoindre la capitale.

Une solution retenue après plusieurs échanges entre les autorités et les différentes parties concernées.

L’hypothèse d’un arrêté d’interdiction a donc été abandonnée. 

D’après les informations concordantes de L’Équipe et Le Parisien, la rencontre reste néanmoins considérée comme sensible, avec un classement 4 sur 5 par la DNLH.

L’OL pourra donc compter sur le soutien de ses supporters à Jean-Bouin, mais dans un parcage volontairement limité pour cette affiche de la 4e journée de Ligue 1.

Tags :

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