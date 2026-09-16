Anderlecht-OL : Lyon doit repartir de l’avant pour ses débuts en Ligue Europa

Après avoir vu la Ligue des champions lui échapper face à Fenerbahçe, l’OL retrouve l’Europe par la deuxième porte. La déception de la Ligue des champions doit désormais être digérée. Éliminé par Fenerbahçe lors des barrages, l’OL a été reversé en Ligue Europa. Une compétition que les Lyonnais connaissent bien, mais dans laquelle ils devront rapidement retrouver de l’ambition.

Cela commence dès ce mercredi en Belgique. Pour la première journée de la phase de ligue, les hommes de Paulo Fonseca se déplacent au Lotto Park pour défier Anderlecht à 21h. Un rendez-vous que l’OL aurait tout intérêt à ne pas manquer afin d’effacer définitivement la désillusion de la C1 et de prendre immédiatement des points dans une phase de ligue où chaque résultat aura son importance.

Pour cette première européenne, plusieurs changements sont attendus dans le onze lyonnais. Selon les informations de L’Équipe, relayées à la veille de la rencontre, Rémy Descamps pourrait notamment prendre la place de Dominik Greif dans les cages. Clinton Mata est également susceptible de retrouver une place de titulaire.

Des rotations qui permettraient à Paulo Fonseca d’apporter de la fraîcheur après une rencontre compliquée offensivement à Paris, mais également de commencer à impliquer davantage son groupe dans une période où les matchs vont s’enchaîner.

En face, les Lyonnais devront se méfier d’une formation belge qui s’est rassurée juste avant l’Europe.

Quelques semaines après avoir rêvé de retrouver la Ligue des champions, Lyon doit donc rapidement changer de logiciel. Une victoire à Bruxelles permettrait non seulement de lancer idéalement cette nouvelle aventure européenne, mais aussi de tourner définitivement la page de Ligue des champions.