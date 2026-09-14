Les secrets du Printemps Lyon : une visite guidée gratuite

Au fil de la visite, les participants seront invités à découvrir le Printemps Lyon sous un autre regard, à travers son architecture, son histoire et son univers mode. Une belle occasion de pousser les portes du grand magasin et de partir à la découverte de ses coulisses, de ses anecdotes méconnues et de ses trésors historiques.

Une plongée dans l’histoire d’un grand magasin lyonnais

Avant de devenir le Printemps Lyon que l’on connaît aujourd’hui, le bâtiment abritait le grand magasin « Aux Deux Passages », fondé en 1857 par l’homme d’affaires Henri Perrot. Installé rue de la République, il fait alors partie des premiers grands magasins à s’implanter au cœur de Lyon.

Le nom « Aux Deux Passages » fait référence aux passages qui entouraient le magasin, dont les bâtiments s’étendaient également rue Palais-Grillet et rue Thomassin. Dès ses débuts, le grand magasin propose une offre très large : confection, lingerie, mercerie, bonneterie, ameublement ou encore articles de Paris.

En 1938, les Deux Passages deviennent une filiale du Printemps de Paris. Particularité étonnante : les deux enseignes vont alors cohabiter pendant plusieurs décennies, jusqu’aux années 1970.

Un grand magasin qui n’a pas toujours ressemblé à celui d’aujourd’hui

Au début du XXe siècle, seuls le sous-sol, le rez-de-chaussée et les trois premiers étages étaient consacrés à la vente. Les étages supérieurs accueillaient notamment les réserves et les ateliers de couture, de confection et d’ameublement.

Autre détail étonnant : dès les années 1880, un ascenseur Edoux permettait déjà de desservir les différents étages. Le 4e étage abritait même un salon de lecture, où les visiteurs pouvaient consulter la presse, rédiger leur correspondance et utiliser un téléphone. Des équipements qui montrent à quel point les grands magasins étaient pensés comme de véritables lieux de vie.

Une métamorphose au cœur de Lyon

Jusqu’à la fin des années 1980, le Printemps était en réalité composé de 5 magasins distincts répartis sur 3 bâtiments, pour une surface de vente de seulement 3 900 m².

Après plusieurs décennies d’études et de négociations, le Printemps rachète finalement la rue du Palais-Grillet afin de réunir ses différents espaces. Le 20 mars 1992, le nouveau magasin est inauguré sur 8 000 m². Une transformation majeure qui donne au Printemps Lyon la configuration plus proche de celle que l’on connaît aujourd’hui.

Près de 170 ans après ses débuts, le Printemps Lyon conserve ainsi de nombreuses traces de cette histoire, entre architecture, commerce et évolution des modes de vie.