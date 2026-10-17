OL Lyonnes défie le PSG au retour de la trêve internationale

Les Lyonnaises se déplacent sur la pelouse du Paris Saint-Germain, ce samedi soir à 21h, dans le cadre de la cinquième journée de Première Ligue.

Privé de 19 joueuses parties en sélection durant la trêve, Jonatan Giladez n'a eu que quelques jours pour préparer l'une des affiches les plus attendues de la saison, face au grand rival parisien.

Les Lyonnaises, qui feront sans Caroline Weir, devront rapidement retrouver leurs automatismes si elles veulent ramener trois points de la capitale. Toujours invaincues en championnat, les Fenottes n'entendent pas marquer de coup d'arrêt ce week-end.

D'autant que le calendrier s'annonce chargé pour ce retour de trêve. Après le choc face au PSG, les joueuses d'OL Lyonnes recevront l'Olympique de Marseille le 24 octobre, avant de retrouver la Ligue des champions avec la réception de l'Inter Milan, quatre jours plus tard.