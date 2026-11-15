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OL Lyonnes : réduites à dix, les Fenottes évitent le piège de Saint-Malo grâce à Ada Hegerberg (1-0)

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OL Lyonnes : réduites à dix, les Fenottes évitent le piège de Saint-Malo grâce à Ada Hegerberg (1-0)
DR OL Lyonnes

Après deux démonstrations offensives face à Lens et à la Juventus Turin, OL Lyonnes a dû batailler pour venir à bout de Saint-Malo ce samedi 14 novembre. Réduites à dix dès la première période, les joueuses de Jonatan Giraldez ont finalement arraché la victoire grâce à Ada Hegerberg (1-0). Elles poursuivent leur sans-faute en Première Ligue.

Cette fois, les Lyonnaises ont dû se contenter du minimum. Habituées à multiplier les buts depuis plusieurs semaines, les Fenottes ont rencontré une résistance inattendue face au promu breton, lors de la 9e journée de Première Ligue.

La rencontre a rapidement pris une tournure compliquée pour les championnes de France.

Après un premier but d'Inès Benyahia refusé pour un hors-jeu d'Ada Hegerberg à la 16e minute, l'OL a perdu Elma Nelhage, directement expulsée huit minutes plus tard pour une semelle sur Claire Lelarge.

À dix contre onze, les Lyonnaises ont même frôlé la correctionnelle avant la pause. Christiane Endler a dû remporter son duel face à Abigail Charpentier pour éviter l'ouverture du score malouine.

Hegerberg délivre les Lyonnaises

Au retour des vestiaires, Jonatan Giraldez a procédé à plusieurs changements, lançant notamment Selma Bacha, Jule Brand et Vicki Becho.

Un choix finalement payant.

À la 60e minute, Vicki Becho a adressé un centre à Ada Hegerberg. La tête de la Norvégienne a été repoussée sur la barre transversale par la gardienne Inès Marques, mais l'attaquante lyonnaise a suivi pour pousser le ballon au fond des filets.

Son dixième but de la saison en championnat, qui permet à Hegerberg de revenir à une longueur de Melchie Dumornay au classement des buteuses.

Malgré leurs efforts, les Bretonnes ne sont pas parvenues à égaliser.

Neuf victoires en neuf journées

L'essentiel est donc assuré pour OL Lyonnes, qui enchaîne un neuvième succès en autant de rencontres de championnat.

Après avoir inscrit sept buts contre Lens puis six face à la Juventus en Ligue des champions, les Fenottes ont cette fois dû s'appuyer sur leur efficacité et leur résistance pour préserver leur invincibilité.

Le prochain rendez-vous s'annonce autrement plus relevé : jeudi, les Lyonnaises se déplaceront sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions.

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1 commentaire
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SPEEDWHIP le 15/11/2026 à 11:00

Pour une équipe B qui plus est réduite à 10 rapidement, le résultat n’est pas si mauvais. Saint-Malo a très bien joué et à plusieurs fois été capable de marquer. Bravo aux 2 équipes qui ont délivré un match plaisant à regarder malgré l’avalanche de coupures pub programmées toutes les 5 minutes chrono quelque soit la phase de jeu 🤬

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