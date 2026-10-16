OL Lyonnes : un entrainement ouvert au public et des séances de dédicaces pendant les vacances scolaires

Un entrainement sera ouvert au public mercredi matin. La session débutera à 11h au Groupama OL Training Center, à quelques jours de la réception de Marseille en championnat.

Puis les joueuses se livreront à une séance de dédicaces dans l'après-midi. Deux rendez-vous sont fixés. Jule Brand, Mala Grohs et Ingrid Engen seront présentes à la Vogue des Marrons, de 16h30 à 17h30. Les trois Fenottes seront accompagnées de la mascotte du club, Lyonna.

Au même moment, Giovanna Waksman, Christiane Endler et Tarciane iront à la rencontre de leurs supporters à Intersport, à Saint-Priest.