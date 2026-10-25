Après avoir dominé les deux clubs parisiens, OL Lyonnes s'est offert une nouvelle démonstration face à un adversaire du haut de tableau.

Marseille, qui n'avait pas encore perdu après cinq journées de championnat, n'aura résisté que quatre minutes à Décines.

C'est le temps qu'il a fallu à Salma Paralluelo pour ouvrir le score, parfaitement servie au second poteau par Jule Brand (1-0, 4e). L'Allemande signait au passage sa huitième passe décisive de la saison.

Malgré sept changements dans le onze de départ par rapport à la victoire contre le PSG, les Lyonnaises ont rapidement imposé leur rythme.

Dumornay et Hegerberg s'offrent chacune un doublé

Après quelques occasions marseillaises repoussées par Christiane Endler, Melchie Dumornay a pris les choses en main.

L'attaquante haïtienne a d'abord doublé la mise sur un service de Tabitha Chawinga (26e), avant de transformer un penalty obtenu par cette dernière quelques minutes plus tard (3-0, 30e).

Ada Hegerberg a ensuite participé au festival offensif en inscrivant un quatrième but, également sur penalty, juste avant la pause (39e).

À la mi-temps, OL Lyonnes menait déjà 4-0.

La seconde période a été moins animée, mais les entrées des remplaçantes ont redonné de l'élan à l'attaque lyonnaise.

Sur une déviation de Liana Joseph, Hegerberg a inscrit son deuxième but de la soirée à la 71e minute, scellant définitivement la victoire (5-0).

La Norvégienne compte désormais huit réalisations en championnat, une de moins que sa coéquipière Melchie Dumornay.

Une différence de buts de +33 pour les Lyonnaises

Cette nouvelle victoire confirme l'écrasante domination d'OL Lyonnes en ce début de saison.

Avec une moyenne de six buts inscrits par rencontre et une différence de buts de +33, les Fenottes affichent des statistiques impressionnantes après seulement un quart de la saison régulière.

Une efficacité offensive qui permet aux Lyonnaises de conserver leur première place et d'aborder leur prochain rendez-vous européen en pleine confiance. Dans quatre jours, OL Lyonnes retrouvera en effet la Ligue des champions avec la réception de l'Inter Milan.