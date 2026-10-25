OL : Pavel Sulc touché au ménisque, quatre mois d’absence annoncés

L’Olympique Lyonnais devra se passer de Pavel Sulc pendant plusieurs mois.

Le club a annoncé ce dimanche que le milieu de terrain international tchèque s’était blessé cette semaine lors d’un entraînement précédant le déplacement à Hoffenheim.

Les examens ont révélé une lésion du ménisque du genou droit.

Une opération à venir

Pavel Sulc devra être opéré prochainement, précise l’OL.

Son indisponibilité est estimée à environ quatre mois, une longue absence pour le milieu lyonnais. "L’Olympique Lyonnais apporte tout son soutien à Pavel et l’accompagnera durant sa convalescence afin qu’il puisse retrouver les terrains dans les meilleures conditions", indique le club dans son communiqué médical.

L’OL devra donc composer sans l’international tchèque pendant une bonne partie de la saison. Déjà privé de Loïs Openda pour plusieurs semaines, Paulo Fonseca se retrouve avec une pénurie de solutions dans l'axe jusqu'à la trêve internationale. Le jeune Rémi Himbert pourrait être relancé, à moins qu'Ernest Nuamah ne soit recasé dans l'axe.