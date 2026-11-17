Les joueuses effectueront le "Signal for Help" lors de leur entrée sur la pelouse, dimanche 22 novembre à 15h. Ce signe de demande d’aide sera mis en avant pour le faire connaître au public, dans le cadre d’une mobilisation organisée avec la Ligue féminine de football professionnel et les clubs d’Arkema Première Ligue.

Cette 10e journée de championnat fera écho à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre. Avant le match, une minute d’applaudissements sera organisée. Les capitaines porteront des brassards violets et les deux équipes poseront avec des fanions de soutien.

La Maison des Femmes associée au rendez-vous

Deux représentantes de la Maison des Femmes donneront le coup d’envoi. OL Lyonnes s’associe à cette structure qui accompagne les victimes de violences, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques.

L’association propose un accompagnement médical, psychologique, social et juridique. Elle permet également le dépôt de plainte dans ses locaux.