Jorge Maciel veut voir l’OL tout casser

Menés au score à Saint-Sébastien, les Gones ont trouvé les ressources pour repartir avec un point jeudi (1-1). Pour Jorge Maciel, cette réponse traduit aussi l’état d’esprit demandé au groupe avant la rencontre.

"J’avais conditionné les joueurs avant d’entrer sur le terrain. On sait ce qu’on doit faire, on doit avoir du courage et de la confiance et respecter les gens qui ont beaucoup apporté ces derniers jours."

Une réaction appréciée après le but encaissé

L’entraîneur intérimaire retient un rendez-vous équilibré, avec des motifs de satisfaction au-delà du résultat. "Un bon match nul, pas forcément nul dans le contenu. C’était un match intéressant."

Après l’ouverture du score d’Orri Óskarsson, les Lyonnais ont égalisé par Corentin Tolisso à la 54e minute. Une reprise encourageante pour le technicien. "La réponse de l’équipe était très intéressante après le but encaissé. J’ai beaucoup apprécié notre début de seconde période."

Mieux gérer les transitions

Jorge Maciel estime néanmoins que la rencontre est ensuite devenue trop émotionnelle. Il attend davantage de maîtrise dans les changements de possession.

"On peut maîtriser beaucoup mieux les transitions défensives et offensives. On doit maîtriser un peu mieux les pertes de balle qu’on a eues."

Satisfait de l’engagement de ses joueurs, il a aussi souligné que "le club était très bien représenté ce soir". Avant le déplacement à Brest dimanche, il fixe déjà une étape supplémentaire. "Le prochain pas, c’est quand on sera menés, de gagner le match."