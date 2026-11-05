Real Sociedad-OL : Lyon cale encore en Ligue Europa (1-1)

Le temps passe à une vitesse. Alors que Paulo Fonseca a quitté Lyon comme l'OL avait fui le podium en fin de saison dernière, les coéquipiers de Corentin Tolisso se rendaient en Espagne ce jeudi soir.

Pour cette nouvelle journée de Ligue Europa face à la Real Sociedad, l'objectif était double : se relancer après la claque reçue à Hoffenheim et montrer que l'intérim de Jorge Maciel d'ici la trêve internationale ne rimerait pas avec tourmente.

Au coup d'envoi, l'entraîneur portugais était obligé de se passer de Moussa Niakhaté et d'Ernest Nuamah, deux artisans de la victoire contre Angers dimanche.

Alors que la rencontre se déroulait dans un rythme peu engageant, ponctuée d'alertes pour Dominik Greif et Khalis Merah touchés après des contacts rugueux, la Real Sociedad ouvrait le score à la 28e minute. Orri Oskarsson échappait à la vigilance de Zachary Athekame et plaçait sa tête sur un centre d'Ander Barranetxea (1-0).

Touché mais pas coulé, l'OL rongeait son frein jusqu'à la 54e minute et l'égalisation de Corentin Tolisso. Déjà buteur ce week-end, le capitaine ne se privait pas pour marquer après un bel enchaînement dans la surface (1-1).

Rarement dangereux, Lyon se contentait donc d'un partage des points ce jeudi. Un résultat pas si négligeable au vu de la prestation des Rhodaniens.

Place désormais à la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve internationale : l'OL se rendra à Brest dimanche après-midi.