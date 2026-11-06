Un match et Jorge Maciel égale déjà Paulo Fonseca sur cette statistique

Un premier but encaissé, mais pas de défaite à l’arrivée. En égalisant à la Real Sociedad jeudi en Ligue Europa, les Gones ont évité un scénario presque systématiquement perdant sous Paulo Fonseca. Pour sa première rencontre dans cet intérim, Jorge Maciel a vu son équipe arracher un point grâce à Corentin Tolisso (1-1).

Sous son prédécesseur, le bilan lyonnais après avoir été mené à l’extérieur s’établissait à 1 match nul et 16 défaites, toutes compétitions confondues. En un match, Jorge Maciel a donc obtenu autant de résultats nuls dans cette situation que Paulo Fonseca en près de deux ans.

Jorge Maciel avait préparé ses joueurs

L’entraîneur intérimaire avait insisté sur l’attitude à adopter dans ce contexte particulier. "J’avais conditionné les joueurs avant d’entrer sur le terrain", a-t-il expliqué après la rencontre, évoquant le courage et la confiance demandés au groupe.

La réaction après l’ouverture du score basque lui a donné satisfaction. "La réponse de l’équipe était très intéressante après le but encaissé. J’ai beaucoup apprécié notre début de seconde période."

Cette comparaison porte sur le résultat final. Elle ne signifie pas que Lyon n’avait jamais égalisé à l’extérieur sous Paulo Fonseca, mais que ces réactions débouchaient presque toujours sur une défaite.

Les Lyonnais n’ont toutefois toujours pas gagné un déplacement après avoir été menés sur cette période. Jorge Maciel a déjà fixé cette prochaine étape à son équipe.