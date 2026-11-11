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Juventus-OL Lyonnes : nouvelle opportunité à saisir en Ligue des champions

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Juventus-OL Lyonnes : nouvelle opportunité à saisir en Ligue des champions
Les fenottes cherchent à mettre la Juventus à 4 pts en Ligue des Champions - DR OL Lyonnes

Invaincu en Ligue des champions, l’OL Lyonnes retrouve la Juventus ce mercredi à Biella. Les Italiennes, à 1 point des Lyonnaises, peuvent les dépasser au classement.

Le dernier déplacement à Biella avait donné lieu à 6 buts. En novembre 2025, les Lyonnaises et la Juventus s’étaient quittées sur un 3-3. Elles se retrouvent ce soir au stade Pozzo-La Marmora pour la 4e journée de la phase de ligue, avant un autre déplacement européen pour l’OL Lyonnes, à Arsenal le 19 novembre.

Une victoire pour mettre la Juventus à 4 points

Les joueuses de Jonatan Giráldez ont pris 7 points sur 9. Elles ont écrasé le Servette (8-0) et l’Inter (6-0), mais Chelsea les a accrochées à Décines (0-0). Avec 6 points, la Juventus peut leur passer devant en cas de victoire. Un succès lyonnais porterait l’écart à 4 points à 2 journées de la fin de la phase de ligue.

Les Fenottes arrivent en Italie après un 7-1 à Lens samedi, leur 8e victoire en autant de journées de Première Ligue. Les Lyonnaises avaient déjà marqué 4 fois au bout de 20 minutes. Ce soir, elles retrouvent une équipe qui leur avait inscrit 3 buts lors de leur dernière visite, autant que le Servette, Chelsea et l’Inter réunis n’ont pu leur en marquer cette saison.

Où voir Juventus–OL Lyonnes ce soir ?

Le coup d’envoi est annoncé à 21h par l’OL Lyonnes. En France, le match est programmé en direct sur la chaîne L’Équipe et sur Disney+.

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