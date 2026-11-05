Cambriolage du domicile d'Ada Hegerberg (OL Lyonnes) : un homme jugé ce jeudi à Lyon

Le cambriolage du domicile d'Ada Hegerberg arrive devant la justice.

Dans la nuit du 21 au 22 mai dernier, des individus s'étaient introduits dans la résidence de l'attaquante norvégienne d'OL Lyonnes, située dans l'agglomération lyonnaise.

Les faits s'étaient produits à un moment particulièrement important pour la joueuse, alors qu'elle devait disputer la finale de la Ligue des champions féminine avec son équipe, à Oslo.

Un suspect identifié grâce à son ADN

L'enquête menée par les gendarmes a permis d'identifier un suspect plusieurs mois après les faits.

Lors des investigations, un profil ADN avait été prélevé sur les lieux du cambriolage. Son exploitation a conduit les enquêteurs jusqu'à un homme interpellé à Grenoble le vendredi 18 septembre.

Le suspect a été placé en garde à vue pendant deux jours, avant d'être présenté au tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Il avait toutefois demandé un délai supplémentaire pour préparer sa défense, entraînant le report de son procès.

Plusieurs sportifs lyonnais déjà victimes de cambriolages

Cette affaire rappelle d'autres faits visant des personnalités du sport lyonnais ces dernières années.

En août 2025, Eugénie Le Sommer, ancienne coéquipière d'Ada Hegerberg à l'OL Lyonnes, avait également été victime d'un cambriolage.

Quelques mois auparavant, en 2024, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais Georges Mikautadze avait quant à lui été victime d'un vol à main armée.

Aucun lien entre ces différentes affaires n'est établi dans les informations disponibles.