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Melchie Dumornay réussit la passe de 10, Ada Hegerberg reste devant

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Melchie Dumornay réussit la passe de 10, Ada Hegerberg reste devant
DR OL Lyonnes

Buteuse dès la 5e minute à Lens, Melchie Dumornay a prolongé sa série en Première Ligue. La joueuse de l’OL Lyonnes se rapproche des 13 matchs de suite d’Ada Hegerberg.

Il n’a fallu que 5 minutes à Melchie Dumornay pour porter le score à 2-0 samedi sur la pelouse du RC Lens. Dans la large victoire de l’OL Lyonnes (7-1), l’internationale haïtienne a inscrit son 18e but en 10 apparitions consécutives en championnat, avec au moins une réalisation à chaque sortie.

Encore 3 matchs pour égaler Ada Hegerberg

Aucune joueuse n’avait enchaîné 10 matchs de rang en marquant dans l’élite depuis Ada Hegerberg. La Norvégienne avait poussé sa série jusqu’à 13 rencontres entre octobre 2017 et mai 2018. Elle a d’ailleurs elle aussi trouvé le chemin des filets à Lens, à la 89e minute.

Pour égaler sa coéquipière, Melchie Dumornay devra marquer lors de ses 3 prochaines apparitions en Première Ligue. Le prochain rendez-vous en championnat est fixé au samedi 14 novembre à 18h, avec la réception de Saint-Malo au Groupama OL Training Center.

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