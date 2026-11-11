La démonstration continue pour OL Lyonnes. Après avoir inscrit sept buts face à Lens en championnat samedi dernier, les Fenottes ont encore fait parler leur puissance offensive sur la scène européenne.

Cette fois, c'est la Juventus Turin qui en a fait les frais. Pourtant victorieuses de leurs deux précédentes rencontres de Ligue des champions, les Italiennes n'ont jamais trouvé les solutions face à la formation lyonnaise.

Il aura fallu attendre la 31e minute pour voir Marie-Antoinette Katoto ouvrir le score. L'attaquante française s'est ensuite offert un doublé quatre minutes plus tard, avant que Melchie Dumornay ne porte le score à 3-0 à la 40e minute.

Une première période à sens unique qui avait déjà largement compromis les chances italiennes.

Six buts et une première place provisoire

Après la pause, les Lyonnaises ont géré leur avance avant d'accélérer à nouveau dans les dernières minutes.

Lily Yohannes a inscrit le quatrième but à la 80e minute, suivie de Korbin Shrader cinq minutes plus tard.

La capitaine Wendie Renard a finalement conclu le festival offensif dans le temps additionnel. Après avoir manqué une panenka sur penalty, la défenseure lyonnaise a profité du ballon relâché par la gardienne Daniëlle de Jong pour marquer le sixième but (90e+1).

Avec cette nouvelle victoire, OL Lyonnes poursuit sa série de succès et confirme sa forme exceptionnelle. Les joueuses de Jonatan Giraldez ont notamment inscrit 29 buts lors de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Ce large succès permet également aux Lyonnaises de prendre provisoirement la première place de la phase de ligue de la Ligue des champions, en attendant le résultat du FC Barcelone face à Arsenal ce jeudi.