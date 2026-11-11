Karim Benzema et l’OL, 4 ans après une soirée en or

Cette fois, le spectacle était aussi à la mi-temps. Revenu dans son club formateur avec la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, Karim Benzema avait reçu l’ovation du Groupama Stadium. L’attaquant du Real Madrid retrouvait son public lyonnais pour partager un accomplissement dont l’histoire avait commencé bien avant son départ en Espagne.

"Le Ballon d’Or du peuple"

Son sacre remontait au 17 octobre 2022. Au théâtre du Châtelet, à Paris, le joueur formé à l'OL avait reçu le trophée des mains de Zinédine Zidane. Dans son discours, il avait tenu à associer les autres à sa réussite. "C’est un prix individuel, mais aussi collectif et pour moi c’est le Ballon d’Or du peuple."

Moins d’un mois plus tard, ces mots avaient trouvé un prolongement à Décines. Accueilli par une haie d’honneur composée notamment d’anciens éducateurs, Karim Benzema avait retrouvé Bernard Lacombe, qui lui avait remis son Ballon d’Or sur la pelouse.

Ce soir-là, Lyon et Nice s’étaient quittés sur un nul 1-1, lors de la 15e journée de Ligue 1. Mais cette rencontre du 11 novembre reste aussi celle du retour de l’enfant de Bron, trophée à la main, devant les supporters de son club formateur.