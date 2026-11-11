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La série folle de l’OL quand il mène au score

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La série folle de l’OL quand il mène au score
La statistique folle qui se tranforme en série pour les Gones - DR OL

Après 10 journées de Ligue 1, le premier but change tout pour les Gones. Lyon a pris 15 points sur 15 en ouvrant le score, contre 1 seul sur 12 quand l’adversaire a frappé le premier.

À Toulouse, l’OL a attendu la 68e minute et le but de Noah Nartey pour prendre les devants avant de s’imposer 2-0. Face à Rennes, Ernest Nuamah n’a eu besoin que de 7 minutes pour lancer un succès 4-0. Entre ces 2 scénarios, le résultat est le même. Lyon a gagné les 5 matchs de Ligue 1 où il a ouvert le score cette saison, contre Toulouse, Auxerre, Rennes, Nice et Angers.

Un seul point quand l’adversaire marque en premier

Le seul point pris dans cette situation remonte à la 2e journée. Mené par Le Havre, l’OL a égalisé à la 87e minute grâce à Loïs Openda (1-1). Les 3 autres matchs où les Gones ont encaissé le premier but se sont terminés par des défaites, à Lens (2-1), au Parc des Princes (2-0) et à Brest (2-0). Le 0-0 au Paris FC complète le bilan des 10 premières journées.

Lille prend souvent les devants à domicile

À la reprise, le 21 novembre, l’OL se déplacera chez un LOSC qui a ouvert le score lors de 4 de ses 5 réceptions en championnat. Les Dogues ont gagné 3 de ces matchs et fait nul contre le PSG. Seul Brest a marqué en premier à Pierre-Mauroy cette saison, dès la 6e minute. Lille a tout de même égalisé pour prendre un point (1-1).

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