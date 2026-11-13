L’OL publie son bilan financier trimestriel, voici ce qu’il faut retenir

Les recettes progressent, mais plusieurs activités rapportent moins. Dans son communiqué du 12 novembre, le groupe lyonnais présente 72,7 millions d’euros de produits d’activité entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026, contre 70,8 millions un an auparavant. Une hausse de 3 %, ventes de joueurs comprises.

Hors cessions de joueurs, les revenus augmentent de 10 %, à 33,2 millions d’euros. Ces données estimées et non auditées décrivent toutefois l’activité du trimestre. Le document ne détaille pas les charges et ne permet donc pas de connaître le bénéfice ou le déficit sur cette période.

Les droits TV français et européens tirent les recettes

La progression la plus spectaculaire concerne les droits TV LFP-FFF. Ils passent de 1,8 à 4,2 millions d’euros, soit une hausse de 133 %. Celle-ci provient principalement des revenus de Ligue 1+, désormais intégrés dans la répartition de la LFP.

Les droits UEFA progressent également, de 6,5 à 11 millions d’euros, soit 70 % supplémentaires. La participation aux barrages de Ligue des champions apporte des recettes dont Lyon n’avait pas bénéficié un an auparavant, lorsqu’il était directement qualifié pour la Ligue Europa.

Au total, les droits TV et marketing atteignent 15,2 millions d’euros, en hausse de 84 %. Les revenus nationaux comme européens contribuent donc à soutenir l’activité.

La billetterie domestique rapporte moins

Les recettes de championnat et autres matchs domestiques reculent de 31 %, à 4,3 millions d’euros, contre 6,2 millions un an plus tôt. Le groupe souligne une différence de calendrier. À nombre identique de rencontres de Ligue 1 à domicile, la période précédente comprenait une réception de Marseille, classée parmi les affiches « OR ». Aucune rencontre de cette catégorie ne figurait au programme du trimestre étudié.

Ce recul intervient aussi dans un contexte de fréquentation moins élevée au Groupama Stadium. Les premières réceptions du Havre, d’Auxerre et de Rennes avaient respectivement attiré 39 841, 36 278 et 42 919 spectateurs.

Le coût du déplacement entre également dans l’équation pour certains supporters. Les parkings relais de Meyzieu-les-Panettes et d’Eurexpo, auparavant gratuits, sont désormais facturés 12,50 euros par véhicule, navettes comprises. Leur effet précis sur la fréquentation et les recettes n’est toutefois pas mesuré. Les affiches, les horaires et les conditions d’accès doivent également être pris en compte.

Les tensions autour des tribunes constituent une autre préoccupation, sans que ce communiqué permette de leur attribuer une part de la baisse.

Une stabilité globale de la billetterie à nuancer

Les deux réceptions européennes du Sparta Prague et de Fenerbahçe apportent 1,9 million d’euros. Elles permettent à la billetterie totale de rester stable, à 6,2 millions d’euros.

Cette stabilité bénéficie néanmoins d’un changement comptable. Une partie des revenus d’hospitalités, auparavant affectée aux partenariats, est désormais intégrée à la billetterie. Sans ce transfert de 500 000 euros, les recettes de billetterie seraient en baisse du même montant.

Les concerts de juin échappent à ce trimestre

Aucun grand événement n’a été organisé au Groupama Stadium entre juillet et septembre 2026, contre le concert d’Imagine Dragons du 3 juillet 2025 sur la période comparable. La ligne correspondante passe ainsi de 1,8 million d’euros à zéro.

Cela ne signifie pas que le stade n’a accueilli aucun concert cette année. Linkin Park s’y est produit le 16 juin et Iron Maiden le 28 juin 2026. Ces deux dates précèdent le début de l’exercice et ne figurent donc pas dans ce trimestre.

Les séminaires et visites progressent pour leur part de 52 %, à 1 million d’euros, avec 30 séminaires organisés contre 19. Cette activité ne compense pas l’absence de grand événement sur la période.

Les partenariats reculent, les transferts restent essentiels

Les revenus de partenariats et de publicité diminuent de 20 %, à 6,1 millions d’euros. Outre le transfert comptable des hospitalités, le communiqué mentionne des discussions sur le périmètre du contrat avec la République du Congo et des créances non recouvrées. À méthode comparable, la baisse atteint encore 14 %.

Les produits dérivés reculent également de 9 %, à 2,9 millions d’euros, notamment en raison des ventes sur internet.

Enfin, les cessions de joueurs représentent 39,5 millions d’euros, soit plus de la moitié du total des produits d’activité. Elles comprennent notamment 23,7 millions d’euros liés au transfert de Malick Fofana à Sunderland et 11,6 millions d’euros d’intéressements et autres compléments. Un niveau proche des 40,7 millions enregistrés un an auparavant.