OL Lyonnes-Saint-Malo : un sans-faute à prolonger

Le championnat reprend ses droits au milieu d’une semaine européenne. Trois jours après leur large victoire à Turin (6-0), les joueuses de Jonatan Giráldez retrouvent leur public ce samedi 14 novembre, pour le compte de la 9e journée d’Arkema Première Ligue.

En tête avec 8 victoires en 8 matchs, les Fenottes comptent 5 points d’avance sur le PSG. Leur dernière sortie nationale s’était déjà soldée par un festival offensif à Lens (7-1). Avec 48 buts inscrits pour 6 encaissés, elles abordent cette réception en grandes favorites.

Entretenir la dynamique sans perdre de fraîcheur

En Italie, Marie-Antoinette Katoto a montré la voie avec un doublé, avant que les Lyonnaises ne portent progressivement le score à six buts. Elles ont également préservé leur cage, comme lors de chacune de leurs quatre premières rencontres de Ligue des champions.

La réception de Saint-Malo précède toutefois un autre déplacement européen, jeudi 19 novembre sur la pelouse d’Arsenal. La gestion des efforts fera donc partie des enjeux pour le staff lyonnais, sans que les choix d’équipe soient encore connus.

Un promu en difficulté

Saint-Malo découvre cette saison l’élite et occupe la 11e place avec 3 points en 7 matchs. Les Bretonnes n’ont remporté qu’une rencontre, pour 6 défaites, et cherchent des points pour sortir du bas de tableau.

Les Lyonnes devront confirmer leur supériorité au Groupama OL Training Center, où se disputera cette rencontre. Les portes ouvriront à 17h, avec une chasse aux trésors et des animations destinées aux familles avant le coup d’envoi à 18h.