Un avertissement supplémentaire ne signifie plus forcément un match de suspension pour un joueur déjà sanctionné deux fois. Depuis le début de la saison 2026-2027, l’UEFA a modifié son règlement disciplinaire dans ses trois compétitions européennes masculines. À partir de la phase de ligue, la première suspension pour accumulation intervient désormais au quatrième carton jaune.

Une évolution qui concerne notamment Moussa Niakhaté. Averti à Anderlecht puis à Hoffenheim, le défenseur de l’OL compte deux cartons dans cette campagne de Ligue Europa. Un troisième avertissement ne suffirait donc pas à le priver de la rencontre suivante, contrairement à la règle appliquée la saison dernière.

Les compteurs ne seront pas remis à zéro après la phase de ligue

Cette marge supplémentaire reste limitée. L’article 63.02 prévoit ensuite une nouvelle suspension au sixième avertissement, puis au huitième, et ainsi de suite. Ces seuils concernent les cartons jaunes n’ayant pas entraîné une expulsion.

Autre point à retenir pour la suite du parcours lyonnais, les avertissements sont conservés après la phase de ligue. Ils ne sont effacés qu’à l’issue des quarts de finale, avant les demi-finales. Une suspension déjà déclenchée par leur accumulation reste toutefois à purger.