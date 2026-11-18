Les occasions manquées peuvent laisser une impression tenace. Pourtant, les statistiques du début de championnat ne montrent pas de déficit important dans la finition lyonnaise. Après dix journées, l’OL totalise 15 buts pour environ 15,2 expected goals, ou xG.

Cet indicateur estime la probabilité de marquer associée à chaque tentative, en fonction des caractéristiques de l’occasion. Avec un écart d’environ 0,2 but, Lyon affiche donc une efficacité globale proche de celle attendue. Cela n’efface pas les ratés de certaines rencontres, mais ne permet pas de parler d’un manque chronique de réalisme.

Une production offensive dans la moyenne

Les Gones ont tenté 127 frappes, dont 46 cadrées. Ils transforment ainsi environ 11,8 % de leurs tirs en buts et cadrent 36,2 % de leurs tentatives. Ces ratios mesurent deux aspects différents du jeu offensif et ne suffisent pas, isolément, à établir un problème de précision.

Avec 12,7 tirs et 4,6 tirs cadrés par rencontre, l'OL occupe respectivement les dixième et onzième rangs de Ligue 1 dans ces domaines. Sa cinquième place au classement ne s’accompagne donc pas d’un volume de tentatives parmi les plus élevés du championnat.

Pour Carlos Vicens, augmenter la fréquence des situations dangereuses constitue une piste de progression. Les chiffres invitent à examiner la capacité de l’OL à se procurer davantage d’occasions franches, sans réduire ses difficultés offensives à la seule maladresse devant le but.