Sidney Govou (ex-OL) candidat à la survie dans The Island sur M6 !

Sidney Govou fait partie des dix candidats qui participent à l’émission The Island, l’île du bagne, diffusée à partir de ce mardi sur M6.

Les dix candidats tenteront de survivre pendant dix jours sur l’île de Koh Tarutao au large de la Malaisie, en étant livrés à eux-mêmes.

L’ancien joueur de l’OL ne sera pas le seul sportif. Il évoluera aux côtés de la boxeuse Lucie Bertaud et l’athlète Pierre-Ambroise Bosse. Parmi les autres membres du casting, on retrouve deux anciennes miss, Nathalie Marquay et Delphine Wespiser, deux acteurs, Patrick Puydebat et Terence Tell, la journaliste sportive Carine Galli, l’influenceuse Daniela Capone, ainsi que l’homme d’affaires Julien Cohen.

L’émission, qui avait été diffusée pour la première fois en 2015 avant de s’arrêter en 2018, sera présentée par Loury Lagardère. "Cette saison, la difficulté monte d’un cran avec le défi itinérant. Pour la première fois, ils devront suivre un périple à travers la jungle. En plusieurs étapes. Pour atteindre la plage d’exfiltration. Entraînés par l’explorateur de l’extrême Loury Lag. Ils vont vivre une expérience de survie brute. Se confronter aux autres et à eux-mêmes. Et en ressortir changés à jamais", précise M6.

Le premier épisode est diffusé ce mardi soir à 21h10.