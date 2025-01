Banderole déployée contre le Progrès : le FCVB demande aux supporters et au journal "d’ouvrir un dialogue"

Le club indique ce vendredi avoir rencontré le groupe de supporters les Calad’s au lendemain de l’incident, puis les représentants du Progrès ce jeudi.

"Tout d’abord, le club ne cautionne pas cette banderole et n’est, en aucun cas, complice de celle-ci. Nous invitons celles et ceux qui en doute à visionner les images de la rencontre où ils s’apercevront que le service de sécurité du club fait retirer celle-ci très rapidement, au bout de 70 secondes", est-il expliqué dans un communiqué.

Les dirigeants reconnaissent toutefois que cette banderole, sur laquelle on pouvait lire : "Le Progrès : ramassis de conneries ! Clément : torche-toi avec !" n’aurait "jamais dû rentrer dans le stade" : "Nous nous excusons auprès des personnes concernées".

On apprend par ailleurs que le FCVB a suggéré aux Calad’s et aux journalistes du Progrès "d’ouvrir un dialogue car, lors des entretiens avec ces deux parties, le FCVB a pu constater l’absence total d’échanges entraînant des préjugés et des accusations non fondées des deux côtés dont le FCVB subit les conséquences".

Pour rappel, le quotidien avait déposé une plainte et avait saisi la FFF.