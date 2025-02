FCVB-Nancy : l’accès au stade Armand-Chouffet restreint pour "risque de troubles graves à l’ordre public"

Un arrêté a été publié pour interdire la détention, le transport et l’utilisation de pétard et de boissons alcoolisées, entre 16 et 23 heures, dans le périmètre du stade. Le texte encadre également le déplacement des supporters nancéens qui doivent respecter "l’obligation de déplacement collectif organisé par une association de supporters reconnue". Ces derniers seront escortés par la police.

Les services de l’Etat se basent sur les précédents débordements survenus dans les tribunes du stade Armand-Chouffet, citant la réception de Dijon lors de laquelle des insultes racistes avaient été prononcées et des bagarres avaient éclaté.

La préfecture craint également la présence d’ultras lyonnais dans la tribune des supporters locaux "qui peuvent saisir la moindre opportunité pour marquer et défendre leur territoire de manière belliqueuse".