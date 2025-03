Nice-OL : deux clubs sans entraîneur, la course vers le haut du tableau lancée

Entre scandale avec les arbitres, sanction sévère pour Paulo Fonseca et une victoire en Ligue Europa, la semaine de l’OL a été chargée. Mais elle ne se termine pas de suite, car les Lyonnais affronteront Nice dans un match important pour la qualification en Ligue des Champions.

Actuellement 6e de Ligue 1, les Gones sont à seulement quatre points de Monaco, les troisième du championnat. La course pour le haut du tableau est lancée, mais il faudra tout de même garder un œil sur Strasbourg, qui a seulement deux points de retard sur le club rhodanien.

Mais l’excellente forme de Nice en ce moment ne devrait pas rassurer les joueurs de Paulo Fonseca. En effet, les Aiglons ont quatre victoires et un nul sur cinq matches, ils sont à seulement trois points de la deuxième place, occupée par Marseille.

Si les Niçois restent une des deux seules équipes encore invaincues cette année à domicile avec le PSG, le match aller face à l’OL avait eu un goût assez amer. Une victoire 4 à 1 pour les Rouge et Bleu sur la pelouse du Groupama Stadium, avec un triplé d’Alexandre Lacazette, pourrait apporter une forme de confort avant le choc ce dimanche.

Clinton Mata était quant à lui plutôt confiant en conférence de presse : "Il n’y a aucune équipe au monde qui est parfaite. On sait où on devra faire mal."

En revanche, l’équipe lyonnaise ne sera pas entraînée par son coach principal Paulo Fonseca, après que la commission de discipline a annoncé une sanction de neuf mois.

Mais le club rhodanien ne sera pas le seul sans entraîneur. Franck Haise, coach de Nice, a également écopé d’une sanction de trois matchs pour des "propos blessants" envers l’arbitre lors du match en Coupe de France le 5 février.

Sans entraîneur et en quête d’une victoire pour le haut du tableau, la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais promet d’être électrique. Sous les ordres de Franck Haise, Nice a su imposer une philosophie de jeu efficace.

Jorge Maciel, qui sera sur le banc lyonnais en l'absence de Paulo Fonseca a reconnu samedi en conférence de presse : "On sait qu’il va y avoir une grosse bataille, ce sera la troisième de la semaine pour nous".

Questionné sur l'équipe niçoise, l'adjoint du coach lyonnais admet : "je pense que Franck Haise fait un très bon travaille à Nice. Il a réussi à emmener l’énergie qu’il avait à Lens. Il a réussi à créer une équipe performante. Notamment dans son style de jeu qui est claire. Il précise : on sait qu’ils ont un avantage dans le classement et on va chercher à réduire l’avantage."