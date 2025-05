John Textor invité par Nasser al-Khelaïfi à PSG-Arsenal : la réconciliation pour sauver le foot français et l'OL ?

Depuis un an et cette fameuse visioconférence sur les droits TV, les relations entre John Textor et Nasser al-Khelaïfi sont glaciales, voire haineuses. A tel point que beaucoup de supporters et observateurs décèlent dans certaines décisions controversées un acharnement contre l'OL du football français à la botte du président du PSG.

Mais ce mercredi soir, John Textor a assisté au Parc des Princes à la demi-finale de Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG, sur invitation de Nasser ! Un évènement que l'Américain s'est empressé de partager, photos à l'appui, sur son compte Instagram, se disant "très heureux" d'être invité par le Qatari.

Ce n'était pas une simple visite de courtoisie mais bien un premier pas symbolique vers une relation de travail pour sauver la Ligue 1 et notamment l'OL. "Heureux de travailler à nouveau avec NAK en ces périodes critiques sur les défis et opportunités pour le football français. Dans des moments comme ceux-là, nous allons bosser ensemble. Donc j'ai laissé mon chapeau de cow-boy à Lyon. Et ce soir je supporte la France !", a également écrit John Textor, faisant référence au fait que Nasser l'avait traité de "cow-boy", façon de le rabaisser en lui expliquant que le Texan ne comprenait rien aux enjeux français.

Spécialiste des médias, l'Américain milite depuis plus d'un an pour que la Ligue crée sa propre chaîne pour diffuser les rencontres. Maintenant que l'option DAZN n'est plus sur la table, John Textor va-t-il se retrouver au centre du projet ?