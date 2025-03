Nice-OL : Lyon douche les Aiglons (0-2)

Les premières 45 minutes étaient un calvaire. L'OL peinait à construire et encore plus à se montrer dangereux. En face, les Aiglons étaient survoltés et profitaient des errances d'un Saël Kumbedi, toujours en retard. Comme à la 32e minute, où la tête de Gaëtan Laborde était repoussée sur le poteau par Moussa Niakhaté.

Les trombes d'eau qui s'abattaient sur l'Allianz Riviera ne facilitaient pas la tâche des 22 acteurs de la rencontre.

En seconde période, Nice était moins entreprenant et l'OL pouvait enfin s'inviter dans la surface adverse. Mais les joueurs offensifs lyonnais étaient invisibles.

Si décisif jeudi dernier contre Bucarest en Ligue Europa, Malick Fofana n'existait pas, parfaitement marqué par Moïse Bombito.

Les entrées en jeu d'Ernest Nuamah, Rayan Cherki et Georges Mikautadze permettaient de faire taire le stade. Sur son tout premier ballon, Cherki trompait Marcin Bulka après un service 4 étoiles de Thiago Almada à la 78e minute (0-1).

Quelques minutes plus tard, à la 83e, Ernest Nuamah partait au duel avec Dante avant d'enrouler une frappe de loin qui échouait dans la lucarne niçoise (0-2).

Avec ce succès, Lyon fait la bonne opération en retrouvant la 6e place, et n'est plus qu'à deux points de Lille et Monaco.

L'OL poursuivra son calendrier effréné avec le 8e de finale retour de Ligue Europa jeudi et la réception du FCSB. Puis dimanche après-midi Le Havre

OGC Nice-Olympique Lyonnais 0-2 (0-0)

Avertissements : Kumbedi (4') et Tolisso (90+4') pour Lyon

Buts : Cherki (78') et Nuamah (83') pour Lyon