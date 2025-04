L'association est relancée, bientôt un match des légendes de l’OL !

Une conférence de presse a eu lieu ce mercredi après-midi dans les salons du Groupama Stadium de Décines, devant une centaine d’invités parmi lesquels des noms prestigieux du football liés à l’histoire de l’Olympique Lyonnais.

Plusieurs joueurs emblématiques composeront le bureau de cette association qui sera présidée par Cris, notamment Sidney Govou, Maxime Gonalons ou encore Pierre Laigle.

"OL Légendes sera l’occasion pour nous de construire une magnifique passerelle entre le passé et le futur du club. La transmission a toujours été au cœur du projet de l’Olympique Lyonnais et nous sommes très heureux aujourd’hui de retisser ce lien avec nos anciens joueurs. Ils font partie de notre histoire, ils ont porté nos couleurs et nous sommes fiers de recréer cette interaction unique pour qu’ils puissent continuer à accompagner les projets de l’institution OL" a indiqué Laurent Prud’homme, le directeur général du club.

"Je suis très heureux d’être le premier président d’OL Légendes. Ça m’a fait vraiment plaisir d’être là. C’est agréable de se retrouver avec les anciens et de raconter les histoires" a declaré Cris, avant d'ajouter : "Il y en a pas mal qui ont marqué le club. Il faut passer l’expérience et notre vécu. C’est important pour l’académie, qui est une des meilleures du monde. C’est un des points les plus importants du projet".

Ouvert aux anciens joueurs de toutes les générations, le programme OL légendes va se lancer dans l’organisation de nombreuses opérations autour du football et du sport en général, comme des diners de galas, des tournois de padel, des matchs caritatifs et des matchs d’exhibition.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les légendes de l’OL, qui joueront à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’Olympique Lyonnais, un match en lever de rideau d’une rencontre de Ligue 1. La date de cette rencontre n’a cependant pas encore été fixée.