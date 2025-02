"La bite, elle doit être comme ça" : Cris (ex-OL) fait le buzz avec sa causerie vulgaire

Mais le Policier, légende de l'OL dans les années 2000, sait parler aux joueurs. Une causerie qu'il a eu avec son équipe de Châteauroux fait le buzz. Car le coach brésilien utilise des termes et des comparaisons très fleuris, voire carrément vulgaires.

Filmé dans le vestiaire vendredi dernier lorsque son équipe, lanterne rouge de National, allait affronter QRM, ce moment est lunaire.

"Vous allez rigoler mais aujourd’hui, vous allez en boîte, vous retrouvez une fille. Tu regardes la fille et tu as envie de la niquer, de la sortir, de la draguer, de lui parler. Aujourd’hui c’est ça, on doit regarder en face pour les niquer (les joueurs de QRM ndlr)", débute Cris.

Et de conclure, déclenchant des rires chez ses troupes : "La bite, elle doit être comme ça je vous dis ! (se tapant sur le bras, avec le poing fermé".

Cris n'était pas un poète sur les pelouses de Ligue 1, il ne l'est pas non plus dans les vestiaires de troisième division. Mais toujours est-il que Châteauroux a finalement battu Quevilly Rouen Métropole (1-2) !