Rayan Cherki (OL) pourrait rejoindre le club qui voulait le recruter à 16 ans

Nouvelle coqueluche des réseaux sociaux et des vidéos "highlights" en Europe, l'attaquant de l'OL devrait être courtisé au mercato estival.

Selon le Daily Mirror, un club anglais a été impressionné par sa performance dans la semaine. Et pour cause, il s'agit de Manchester United, qui a encaissé le but de l'égalisation par Rayan Cherki dans les dernières secondes du quart de finale aller de Ligue Europa.

Le média britannique évoque également un intérêt de Liverpool pour le Bleuet de 21 ans. Et de rappeler que Manchester United avait été à deux doigts de signer Rayan Cherki lorsqu'il avait 16 ans. A l'époque, il lui avait été proposé de rejoindre l'académie des Red Devils dirigée par Nicky Butt. Mais le joueur avait préféré rester à Lyon pour poursuivre sa formation.

Les routes de Rayan Cherki et de MU vont-elles se recroiser cet été ?