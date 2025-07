Bernard Roubaud, ancien milieu de l’OL, est décédé à l'âge de 89 ans

L’ancien milieu lyonnais Bernard Roubaud est décédé ce mardi à l’âge de 89 ans des suites d’une maladie.

Né en 1936, il lance sa carrière à 19 ans, en Division 2 grâce à son entraîneur. L'ancien joueur professionnel de Toulon, connu pour sa très grande taille d’1m85 (qui était rare pour un joueur offensif à l'époque) et sa technique sur un terrain, rejoint Lyon pour plusieurs raisons, mais une a suffi pour le convaincre. Le responsable sportif de l’OL à cette époque, Ferdinand Maillet, possède une maison à Bandol. Et de Bandol au stade de Toulon il n’y a que 15 kilomètres, un argument significatif pour l’ancien joueur. Lors de l’été 1960, Ferdinand Maillet devient le 2ᵉ Président de l’OL et fait signer Bernard Roubaud.

Jusqu’en novembre 1961, il va jouer 59 matchs officiels avec l’OL, inscrire 9 buts et distribuer 11 passes décisives. Son premier jour en Rouge et Bleu a notamment été partagé avec…Fleury Di Nallo.

Après son passage à l’OL, il avait rejoint Sedan pendant quelque temps avant de retourner dans le soleil du Sud à Toulon. Bernard Roubaud avait joué 400 rencontres dans sa carrière professionnelle et été retenu en équipe de France B.