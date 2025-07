L'OL vend Adryelson aux Emirats

L'OL a annoncé avoir vendu Adryelson au club émirati d'Al Wasl.

La transaction est de 2,2 millions d'euros, avec 900 000 euros de bonus. Et l'OL conserve un intéressement de 50% sur la future cession du défenseur brésilien de 27 ans.

Arrivé en provenance de Botafogo avec Lucas Perri au mercato hivernal 2024, Adryelson avait coûté 3,580 millions d'euros et avait signé un contrat jusqu'en 2028.

Avec seulement 4 matchs disputés avec Lyon, et deux prêts peu concluants au Brésil et à Anderlecht, le joueur est considéré comme l'un des flops les plus importants de l'ère Textor.

Parviendra-t-il à se relancer aux Emirats Arabes unis ?