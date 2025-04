Manchester United-OL : héroïque à Old Trafford, Lyon éliminé avec les honneurs (5-4)

L'ouverture du score mancunienne intervenait à la 10e minute sur une erreur d'alignement de la défense lyonnaise. Oublié sur le côté droit, Bruno Fernandes glissait à Alejandro Garnacho qui pouvait centrer en retrait pour Manuel Ugarte qui n'avait plus qu'à conclure (1-0).

Certains joueurs comme Corentin Tolisso perdaient tous leurs moyens et il fallait un grand Lucas Perri ou des attaquants anglais peu inspirés pour éviter le break.

Après 20 minutes de souffrance, Lyon reprenait des couleurs. Paul Akouokou obligeait André Onana à sortir une belle claquette sur une tête sur corner à la 21e. Et Ainsley Maitland-Niles était surpris de reprendre un centre fuyant à la 30e, qu'il envoyait dans les tribunes.

Quant à Rayan Cherki à la 32e, il dribblait toute la défense avant de manquer de lucidité au moment de frapper trop mollement.

Mais Manchester restait létal. Comme sur ce quasi-but de l'année de Bruno Fernandes à la 35e minute. Le Portugais reprenait de volée un long ballon dans la surface et voyait son tir trouver la barre transversale…

Et l'OL était puni juste avant la mi-temps. Nicolas Tagliafico se faisait bouger par Diogo Dalot, le latéral portugais n'avait plus qu'à croiser sa frappe victorieuse, avec l'aide du poteau (2-0).

Au bord du précipice, l'OL pouvait remercier Lucas Perri à la 50e minute. Car Alejandro Garnacho se retrouvait seul face au Brésilien au terme d'un raid qui laissait Clinton Mata sur son postérieur, mais l'Argentin perdait son face-à-face.

Le karma frappait Lyon, car André Onana était très bon, notamment sur une frappe en pivot dans la surface de Corentin Tolisso à la 54e…

Après l'entrée à l'heure de jeu de Malick Fofana, de retour après un mois sur le flanc, la réduction de l'écart intervenait à la 71e minute. Un coup-franc de Thiago Almada, prolongé par Moussa Niakhaté puis Alexandre Lacazette était conclu de la tête par Corentin Tolisso ! (2-1)

CORENTIN TOLISSO SONNE LA RÉVOLTE POUR L'OL ! 🔥



20 minutes pour marquer un but et arracher la prolongation 👊#MUFCOL| #UEL pic.twitter.com/WsaWBIrrST — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025 Relancés mentalement, les Lyonnais égalisaient à la 78e minute. Un centre de Fofana était repris par Maitland-Niles, puis Nicolas Tagliafico marquait (2-2). Relancés mentalement, les Lyonnais égalisaient à la 78e minute. Un centre de Fofana était repris par Maitland-Niles, puis Nicolas Tagliafico marquait (2-2).

Le tournant du match, ça aurait pu être l'expulsion de Corentin Tolisso à la 89e minute.

Mais lors de la prolongation, Rayan Cherki donnait l'avantage aux siens à la 104e minute, d'une frappe clinique à l'entrée de la surface (2-3).

Et la folie ne s'arrêtait pas là. Car Malick Fofana obtenait un penalty, que le Général transformait à la 110e ! (2-4)

Thiago Almada craquait et provoquait à son tour un penalty pour Manchester. A la 114e, Bruno Fernandes le transformait en force, offrant une fin de prolongation étouffante pour les Lyonnais (3-4).

L'OL craquait finalement en prenant deux buts en autant de minutes : Kobee Mainoo puis Harry Maguire trucidaient les espoirs rhodaniens en reprenant l'avantage (4-4 puis 5-4)...

Pas de demi-finale pour Lyon, qui devra compter sur le championnat pour se qualifier pour l'Europe. Pour cela, il faudra remporter le derby dimanche !

Manchester United-Olympique Lyonnais 5-4 (2-0)

Avertissements : Veretout (18'), Tolisso (45' et 89') et Tagliafico (64') pour Lyon

Buts : Ugarte (10'), Dalot (45'), Fernandes (114'), Mainoo (119') et Maguire (120') pour Manchester. Tolisso (71'), Tagliafico (78'), Cherki (104') et Lacazette (110') pour Lyon