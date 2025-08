Nicolas Tagliafico prolonge à l’OL jusqu’en 2027 (officiel)

Le club a annoncé ce vendredi soir la prolongation de contrat de l’international argentin jusqu’au 30 juin 2027.

Arrivé en 2022, la latéral gauche, très apprécié par les supporters, aurait consenti à un effort financier pour entrer dans le cadre fixé par la DNCG.

"Très impliqué dans la vie du groupe, Nicolas Tagliafico joue également un rôle de guide pour les plus jeunes, par son exigence quotidienne, son exemplarité et son sens du collectif", se félicite l’OL.

L’Argentin, qui a disputé 102 rencontres sous les couleurs de l’OL (9 buts), aura forcément un rôle de cadre dans le vestiaire aux côtés de Corentin Tolisso et Clinton Mata et sera chargé "d’encadrer et accompagner la progression de ses jeunes joueurs".