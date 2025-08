L’OL au révélateur du Bayern Munich

Les Lyonnais font escale à Munich pour affronter le Bayern à 15h30 à l’Allianz Arena dans le cadre d’un nouveau match amical.

Après avoir largement battu Hambourg puis Majorque, les hommes de Paulo Fonseca vont tenter de peaufiner leur jeu à quinze jours de la reprise du championnat : "Ce sera un très bon test, un match très dur mais on veut continuer à jouer comme on le fait, on a confiance pour essayer de nous maintenir à un certain niveau", a confié l’entraineur de l’OL lors du stage en Autriche.

Le technicien portugais cherchera forcément à tirer de nouveaux enseignements alors qu’un onze type commence à se dessiner, avec la présence notamment de Abner et Moussa Niakhaté en défense, de Corentin Tolisso au milieu et de Georges Mikautadze en pointe.

Si les joueurs commencent à avoir du rythme, ce ne sera pas le cas des Allemands, qui n’ont repris l’entrainement que cette semaine, après trois semaines de vacances accordées à la suite de leur élimination en quarts de finale de la coupe du monde des clubs par le PSG.