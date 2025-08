Pas d'accord avec Nottingham, l'OL est obligé de recruter Matt Turner !

Le cadeau d'adieu empoisonné de John Textor... C'est le pire "here we go" de l'été.

Malgré l'embauche d'un avocat spécialisé, l'OL n'a pas réussi à trouver d'accord avec Nottingham Forest et son président Angelos Marinakis pour l'annulation du transfert de Matt Turner. Selon l'Equipe, le gardien américain va donc s'engager avec Lyon contre 8 millions d'euros et un contrat de 3 ans. Une catastrophe pour l'OL, qui doit réaliser un gros transfert d'un joueur non désiré par le staff de Paulo Fonseca. Le quotidien sportif précise toutefois que Matt Turner ne jouera pas sous le maillot lyonnais cette saison. Une solution a été trouvée avec le club de New England Revolution, qui aurait accepté d'accueillir le portier de 31 ans en prêt, et même de prendre intégralement en charge son salaire. Une option d'achat non obligatoire sera intégrée à la transaction. Cela permettra à Matt Turner de jouer en vue de la Coupe du Monde aux Etats-Unis l'été prochain et à l'OL d'économiser son salaire. Reste la question des 8 millions déboursés et qui vont empêcher la suite du mercato de se dérouler paisiblement. Pour rappel, John Textor avait initialement programmé avec Nottingham les transferts de Turner mais aussi de Danilo à Lyon. Il avait toutefois redirigé la venue du milieu de terrain brésilien vers Botafogo, laissant la question du gardien américain en suspens.