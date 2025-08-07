Avec Hamed Junior Traoré, un nouveau joueur offensif dans le viseur de l'OL ?

Avec la grave blessure d'Ernest Nuamah et les interrogations sur le niveau du Ghanéen lorsqu'il reviendra à la compétition, le club estime être un peu juste sur le front de l'attaque.

Selon Foot Mercato, l'OL aimerait donc signer un joueur qui connaît déjà bien la Ligue 1. Il s'agirait d'Hamed Junior Traoré, qui appartient à Bournemouth mais qui a été prêté les deux dernières saisons.

Le milieu offensif ivoirien, capable de jouer sur les ailes, sort d'un exercice 2024-2025 abouti avec l'AJ Auxerre, où il a inscrit 10 buts et réalisé 2 passes décisives. Il a le mérite de bien connaître la Ligue 1, mais pourrait disputer la CAN cet hiver si ses bonnes performances lui permettaient de retrouver une sélection qu'il n'a pas rejoint depuis 2023. Hamed Junior Traoré serait aussi une valeur sûre en cas de difficultés d'adaptation de Pavel Sulc, ou de départ brusque de Malick Fofana.

Le gros problème pour Lyon, c'est que Bournemouth estime avoir fait le tour de la question, et n'envisage pas un prêt comme le souhaitaient les Rhodaniens. Pour s'offrir les services d'Hamed Junior Traoré, le club anglais réclamerait donc 15 millions d'euros. Ce qui est hors de portée de l'OL.

Nos confrères rapportent toutefois que l'affaire n'est pas enterrée, et que les dirigeants lyonnais espèrent convaincre Bournemouth de réviser leur position.